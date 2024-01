“STANNO UCCIDENDO BEAUTIFUL” | MANIFESTI CHOC A MILANO CONTRO CANALE 5

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “!” Questo è quello che un lettore di BubinoBlog ha immortalato per le vie di. Tutto nasce dal fatto che negli ultimi anni Mediaset per le soap ha riservato un trattamento al quanto singolare, riducendo all’osso la durate delle sue soap opera. Tra le più colpite c’è proprio, la nota soap oltreoceano che negli anni è diventato un vero fenomeno nel nostro Paese, ottenendo ascolti record sia su Rai2 (dove originariamente andò in onda) che su5 (dove attualmente va in onda). Negli ultimi otto anni le puntate sono passate da 22 a 11 minuti! Vergogna a Mediaset che maltratta la nostra soap preferita!!!!!! È questo quello che si legge nei numerosi fogli appesi (vedi anche sotto) per vie, inferiate, serrande, alberi e persino nella metro ...

Beautiful - si legge sui volantini - Negli ultimi otto anni le puntate sono passate da 22 a 11 minuti. Vergogna a Mediaset che maltratta la nostra soap preferita!!!'.