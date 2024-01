' Spose Le nozze del secolo' | la storia del primo matrimonio tra due donne | nel 1901

Torna in scena '. Ledel secolo', lo spettacolo teatrale scritto da Fabio Bussotti e la cui regia è ...Alla direttrice artistica Renata Rapelli, capace donna di teatro, mi lega un rapporto di amicizia e stima e sono quindi doppiamente felice di arrivarci conuna storia d'amore vero, che parla di ...Arriva in Toscana lo spettacolo Spose le nozze del secolo con Marianella Bargilli e Silvia Siravo con un doppio appuntamento sabato 20 gennaio Bagni di Lucca Teatro Accademico ore 21,15 e lunedì 22 ...Federico Loschi ha chiesto alla fidanzata ed ex tronista di Uomini e Donne, Giorgia Lucini di sposarlo. La proposta arriva dopo quasi 8 anni di relazione e due figli. Non è stato ...