“Spose Le nozze del secolo” | la storia del primo matrimonio tra due donne | nel 1901

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Torna in scena “. Ledel“, lo spettacolo teatrale scritto da Fabio Bussotti e la cui regia è stata firmata da Matteo Tarasco che narra ladell’amore fra due, Elisa e Marcela, che l’8 giugno delalle 7.30 del mattino si sposarono nella chiesa di San Jorge a La Coruña, nel nord ovest della Spagna. Il loro è stato illegale tra due persone dello stesso sesso mai annullato né dalla Chiesa, né dal registro civile. Unaavventurosa e picaresca, tragica e ironica al contempo, con l’amore che vinse nonostante la legge e l’opinione pubblica non fossero dalla stessa parte. O nonostante all’inizio le due ragazze dovessero usare dei sotterfugi per potersi frequentare. La ...

Torna in scena '. Ledel secolo', lo spettacolo teatrale scritto da Fabio Bussotti e la cui regia è ...Alla direttrice artistica Renata Rapelli, capace donna di teatro, mi lega un rapporto di amicizia e stima e sono quindi doppiamente felice di arrivarci conuna storia d'amore vero, che parla di ...I ragazzi italiani non convolano più a nozze e il motivo, per l’avvocato Carlo Rimini, è che il nostro matrimonio è arretrato ...Immagina di non essere invitato a un matrimonio, non perché ti sei dimenticato di rispondere, ma perché... mangi la carne. Questo è esattamente quello che è ...