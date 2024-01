Sport in tv oggi giovedì 18 gennaio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di182024. Tanta Italia in campo a Melbourne per il secondo turno degli Australian Open, con ben cinqu azzurri impegnati a caccia del terzo round. In Arabia Saudita è tempo di Supercoppa Italiana con il nuovo format e la prima delle due semifinali: in campo Napoli e Fiorentina. Poi il biathlo, con la tappa di Anterselva che prende il via. Ma tanto altro ancora.Face.

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di mercoledì 17 gennaio 2024. Tanta Italia in campo a Melbourne per il ... (sportface)

... in questa zona del Piemonte conosciuta per glie i divertimenti invernali; in questi ... miglior chef dell'anno 2021 secondo la guida di Identità Golose edue stelle Michelin con il ...Qui, fino al 31 gennaio, troverete tutti gli affari in Serie A CALCIOMERCATO, LE NEWS DILIVE HAMED TRAORE ' al Napoli (dal Bournemouth) L'ivoriano ex Sassuolo e Empoli è ufficialmente un nuovo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne, match valido per la ventiduesima giornata ...Pievepelago, da oggi aprono le iscrizioni a una sezione unica in Italia. Il sindaco Ferroni: "Con questa scuola si è coronato un sogno" ...