Sport in tv oggi giovedì 18 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Quest’18, ci aspetta una giornata particolarmente intensa e caratterizzata da tantiinteressanti per i colori azzurri e non solo. In evidenza subito di prima mattina gli Australian Open di tennis con cinque giocatori italiani in campo (Giulio Zeppieri, Lorenzo Sonego al maschile e Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini al femminile) per i rispettivi match di secondo turno. In Arabia Saudita va in scena l’undicesima e penultima tappa della mitica Dakar, il rally raid più prestigioso al mondo, mentre saranno protagonisti anche gliinvernali soprattutto con la short individual maschile di Anterselva valevole per la Coppa del Mondo di biathlon. Nel tardo pomeriggio ed in serata ci sarà spazio anche per glidi squadra. Il menu ...