Splendida cornice | Geppi Cucciari su Rai 3 | anticipazioni e ospiti | 18 gennaio 2024

(Di giovedì 18 gennaio 2024)è il programma condotto dain onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito lee glidella puntata di stasera, 18torna in prima serata con una nuova edizione del programma di Rai Cultura, “”. Oltre due ore di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira, dove ...

Geppi Cucciari Dopo una pausa, Geppi Cucciari torna in prima serata, da stasera alle 21.20 su Rai3, con una Splendida Cornice . La prima puntata ... (davidemaggio)

Geppi Cucciari torna in prima serata, da giovedì 18 gennaio alle 21.20 su Rai3, con una nuova edizione del programma di Rai Cultura, 'Splendida ... (247.libero)

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona ... (bubinoblog)

Splendida cornice : quante puntate , durata e quando finisce quante puntate sono previste per la terza stagione di Splendida cornice , il programma ... (tpi)

Splendida cornice streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata , 18 gennaio 2024 Questa sera, 18 gennaio 2024 , alle ore 21,20 su Rai 3 va in ... (tpi)

... uno dei più interessanti, per proposte, partecipazione e location è sicuramente il Riviera International Film Festival , che si svolge a Sestri Levante, nelladella Baia del ...Geppi Cucciari torna in prima serata, da giovedì 18 gennaio alle 21.20 su Rai3, con una nuova edizione del programma di Rai Cultura, ''. Oltre due ore di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira, dove alto e basso, umorismo e conoscenza si uniscono per sorprendere e appassionare il pubblico a casa e ...Splendida cornice, il programma di Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 18 gennaio 2024 ...Splendida cornice: quante puntate, durata e quando finisce lo show con Geppi Cucciari. Tutte le informazioni nel dettaglio ...