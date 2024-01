SPLENDIDA CORNICE | GEPPI CUCCIARI FESTEGGIA I 70 ANNI DELLA RAI CON TANTI OSPITI

(Di giovedì 18 gennaio 2024)torna in prima serata, da giovedì 18 gennaio alle 21.20 su Rai3, con una nuova edizione del programma di Rai Cultura, “”. Oltre due ore di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira, dove alto e basso, umorismo e conoscenza si uniscono per sorprendere e appassionare il pubblico a casa e in studio. La prima puntatanuova stagione sarà dedicata ai settant’Rai, contra i quali Fabio Caressa, Sergio Castellitto, Carlo Cracco, Emanuela Fanelli, Valerio Lundini, Benedetta Parodi, Pino Strabioli e Jasmine Trinca, con gli intermezzi musicali di Elio e Le Storie Tese, Elisabetta Viviani e il Maestro Remo Anzovino, il pianista Mattew Lee. Oltre all’Orchestra Sinfonica ...

... uno dei più interessanti, per proposte, partecipazione e location è sicuramente il Riviera International Film Festival , che si svolge a Sestri Levante, nelladella Baia del ...Geppi Cucciari torna in prima serata, da giovedì 18 gennaio alle 21.20 su Rai3, con una nuova edizione del programma di Rai Cultura, ''. Oltre due ore di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira, dove alto e basso, umorismo e conoscenza si uniscono per sorprendere e appassionare il pubblico a casa e ...Splendida Cornice, Geppi Cucciari riparte con i 70 anni della Rai e tanti ospiti Stasera, il programma di Rai 3 ritorna con la nuova edizione insieme… Leggi ...Riprende oggi, 18 gennaio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3, lo show “Splendida cornice”. Produzione di Rai Cultura, in collaborazione con ITV Movie (società del gruppo Banijay), e condotto da Gepp ...