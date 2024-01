“Spero che mia figlia non ripeta i miei errori” | Martina Stella a Diletta Leotta

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Mammante è giunto ormai alla seconda stagione, e ha portato con sé una ventata di novità: tra i nuovi ospiti del podcast ditroviamo anche, la quale, insieme alla conduttrice, si è lasciata andare a una lunga chiacchierata su suaGinevra Gregorini, di 12 anni. Alla conduttrice,ha rivelato quali consigli vorrebbe dare alla sua primogenita. “Il mio consiglio a Ginevra è quello di non fare gli stessidi sua mamma. Ho commesso molti sbagli e vorrei che lei non li facesse”, ha detto l’attrice. Vi raccomandiamo......

George Ciupilan è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, nato come tiktoker e diventato noto per la sua ... (isaechia)

Paulo Dybala , attaccante della Roma attualmente ai box per via di un infortunio, ha voluto dedicare al suo ormai ex allenatore Josè Mourinho ... (calciomercato)

La corsa alle elezioni Regionali in Sardegna è emblematico sia per il centrodestra che per il centrosinistra. Lega e Fratelli d’Italia hanno ... (notizie)

la nostra ricerca porti alla fine a nuovi metodi diagnostici e nuovi trattamenti per l'infertilità maschile. Potrebbe anche essere possibile - conclude Kexin Zhang - creare un ...Quindisia chiarola differenza sta nel fattoun "Eft spot" detiene effettivamente bitcoin , piuttostoun derivato legato al prezzo del bitcoin, come nel caso degli "Etf futures". E'...Il nuovo artist hub innovativo è stato presentato mercoledì 17 gennaio in conferenza stampa ai Giardini Baltimora. Abbiamo raggiunto l’ideatrice e co-founder Martina Calabresi e il direttore artistico ...Kate Middleton, 42 anni, «sta bene». E' quanto hanno detto fonti del palazzo reale al Times. La principessa del Galles è ricoverata in ospedale dopo essere ...