Spaccio nel Salento Cocaina e soldi negli slip | anfetamina e MDMA in casa | arrestato 35enne

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 Dopo gli episodi dei giorni e delle settimane scorse, ancora una vicenda dinel. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 17 gennaio, infatti, gli agenti in servizio presso il Commissariato di Polizia di Taurisano hanno tratto in arresto a Ruffano, in flagranza di reato, V. G.,del posto, poiché si è reso responsabile di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti del tipo. Durante il normale servizio di controllo del territorio, il personale della Sezione Volanti del Commissariato di Polizia ha proceduto al controllo dell’uomo, poipernel, nei pressi di un bar. Nel corso del controllo il soggetto si mostrava insofferente ...

transitare davanti alla sua abitazione, notavano lo stesso per strada intento a dialogare con ...a perquisizione venivano trovato in possesso di diverse dosi di cocaina destinate allo. Lo ...... quali lodi sostanze stupefacenti i reati contro il patrimonio ed in generale i fenomeni ...corso dei controlli gli equipaggi delle volanti hanno tratto in arresto due persone in due ...ANCONA - Estorsione, tentata estorsione, lesioni personali e spaccio plurimo e continuato di cocaina e marijuana: sono questi gli svariati reati che hanno portato in carcere tre persone - tutte ...Non solo al Parco Verde, lo spaccio di droga si verifica sempre più anche nel centro storico di Caivano (Napoli). Lo conferma l'ultima operazione dei ...