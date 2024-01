Sorpreso con due coltelli in tasca | 18 si giustifica | “Mi sento sicuro”

Leggi su anteprima24

In, a 18 anni, aveva duea serramanico e quando i carabinieri gli hanno chiesto il perché, lui ha risposto che così "mipiù al". Controlli a tappeto dei carabinieri a Giugliano in Campania. Oltre al 18enne di Marano, che è stato denunciato, a finire nei guai anche un 20enne di Pozzuoli: nella sua auto svariati arnesi per lo scasso, tra questi anche un martello frangivetro, come quelli installati nelle carrozze dei treni. Ed ancora, un 47enne dovrà rispondere di guida senza patente, per lui una denuncia mentre cinque sono state le persone segnalate alla Prefettura per uso di droghe. Non sono mancati i controlli alla circolazione. Il totale delle sanzioni notificate ammonta a oltre 20mila euro;13 le auto sequestrate.