Sorpresa per 101enne | tutti commossi | “Non è meravigliosa?” VIDEO

Leggi su cityrumors

(Di giovedì 18 gennaio 2024)per un uomo di 101 anni, un gesto che emozionai presenti e soprattutto lui: “Non è?”Uno di quei regali che difficilmente potrà dimenticare e che porterà per sempre nel suo cuore. Non può essere altrimenti per un uomo di 101 anni che, nel giro di pochissime ore, è diventato un vero e proprio simbolo sui social network. Il protagonista di una graziosache ha commosso non solamente i presenti, magli utenti dei social network.per un veterano di 101 anni (screenshotTikTok) Cityrumors.itStiamo parlando di Dewey Muirhead, veterano della Seconda Guerra Mondiale, che si è emozionato moltissimo quando tra le sue braccia ha accolto la sua pronipote appena nata. Un momento indescrivibile per ...