Sono state scoperte 25 milioni di credenziali vergini che non sapevamo fossero state sottratte

Un terzo degli indirizzi e-mail presenti nella lista non Sono mai comparsi in alcun elenco riferito a furti di password. Si tratta di uno dei più ... (dday)

Le scelteprivatizzate, diventando un attributo della libertà e della formazione dell'identità personale. La promozione di un determinato modello culturale come essenzialmente migliore, o ...Che non solo nongarantite dai concessionari, maaddirittura ignorate e disattese. Soprattutto le costruzioni non removibili, in cemento e mattoni, messe in opera dai ...