Sonego fuori dagli Australian Open | ko con Alcaraz in quattro set

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Lorenzosi ferma al secondo turno deglidi tennis, primo Slam della stagione. L'azzurro, numero 46 dell'Atp, è stato eliminato dallo spagnolo Carlos, seconda testa di serie, che si è imposto inset con il punteggio di 6-4, 6-7 (3-7), 6-3, 7-6 (7-3) con due tie-break vinti, in quasi 3 ore e mezza di gioco. — [email protected] (Web Info)

I due azzurri battuti rispettivamente da Jarry e Korda ADELAIDE (AUSTRALIA) - secondo turno fatale per Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego ... (ilgiornaleditalia)

Adelaide (AUSTRALIA) - Brutte notizie per l'Italia del tennis. Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego sono stati battuti ed eliminati dal torneo ATP250 di ... (247.libero)

L'azzurro eliminato dallo spagnolo in quasi 3 ore e mezza di gioco Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno degli Australian Open di tennis, primo ... (sbircialanotizia)

L'azzurro eliminato dallo spagnolo in quasi 3 ore e mezza di gioco Lorenzosi ferma al secondo turno degli Australian Open di tennis, primo Slam della stagione. L'azzurro, numero 46 dell'Atp, è stato eliminato dallo spagnolo Carlos Alcaraz, seconda testa di serie, che ...Alcaraz domina nel terzo set vinto per 6 - 3: decisivo il servizio perso danel secondo game ... Alcaraz vola così ai 16esimi di finale,il tennista di Torino autore di una grande prova. ...(Adnkronos) - Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno degli Australian Open di tennis, primo Slam della stagione. L'azzurro, numero 46 dell'Atp, è stato eliminato dallo spagnolo Carlos Alcaraz, ...LA PARTITA – Sonego va in difficoltà già nel suo secondo turno di battuta del match, quando è costretto ad annullare un paio di palle break all’avversario. Tiene e sul 2-2 ne cancella anche una terza, ...