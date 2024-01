Sondaggi elettorali | cosa succede alle europee in caso di candidature di Meloni e Schlein

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La candidatura dei leader di partitoelezionipotrebbe avere effetti limitati in un, ma molto positivi in un altro. Parliamo, in particolare, dell’ipotesi di candidatura come capolista delle due leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, e Pd, Ellydicono iin vista delledi giugno? Secondo isti ad avere un vero vantaggio sarebbe soprattutto Fratelli d’Italia, indi candidatura della presidente del Consiglio, Giorgia. Nettamente minore l’impatto della candidatura della segretaria dem.elezioni, come andrebbe Fdi concandidata Un ...