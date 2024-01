Solinas indagato per corruzione | sequestro di beni per il governatore Regionali | anche l' Umbria è un caso

. La partita in Sardegna sembra ora davvero chiusa: per C hristian, leader del partito sardo d'azione e uomo di Salvini nell'isola (per corruzione in una inchiesta di un anno fa ) è game over. E così a una manciata di ore dalla presentazione dei ...In spalla spicca l'indagine che coinvolge(', la rabbia della Lega'). IL SOLE 24 ORE 'Sui tassi Lagarde delude le Borse' titola in apertura il quotidiano di Confindustria. Nel ...La Guardia di Finanza ha disposto il sequestro dei beni del governatore della Sardegna Christian Solinas, indagato per corruzione. La vicenda è stata riportata da Ansa e da altre testate, e di certo ...Azouz Marzouk difende Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba: chi potrebbero essere gli assassini Virgilio14:57Lazio Nera Erba Auto nel Lago di Como nell'incidente a Piona di Colico: morto a ...