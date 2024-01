Solinas | il sequestro a un mese dalle elezioni in Sardegna | il tempismo della magistratura ormai fa ridere

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen – È impossibile, anche con ogni cautela possibile, non puntare l’indice contro il. Quanto meno non riderci su, vista la faccia tosta non curante neanche l’immagine. Si può legittimamente dubitare, osservare, nutrire ogni dubbio possibile sul presidente di centrodestraRegione sarda e alla sua possibilmente esclusa candidatura bis allesarde del 25 febbraio prossimo, ovvero Christian. Non si può certamente escludere, invece, qualsiasi moto di eventuale illegalità (qualcuno sottolineerà che l’inchiesta sia partita un anno fa). Questo, tanto per partire con le considerazioni banali e ovvie. Ma le azioni e reazioni giudiziarie esattamente in questo momento elettorale non possono quanto meno non suscitare ironie amare e ...

I giorni da incubo per Christian Solinas si stanno trasformando in una vera odissea. Oltre a essere stato scaricato come candidato del centrodestra ... (lanotiziagiornale)

La Guardia di finanza ha eseguito il sequestro cautelativo di beni per un valore di circa 350 mila euro nei confronti del presidente uscente Christian Solinas e di altri sei indagati per corruzione. Nel mirino dei magistrati la compravendita di una villa a prezzo maggiorato (303mila euro che per l'accusa sarebbero la tangente in cambio di forniture pubbliche) e la nomina di Raimondi alla guida de ...