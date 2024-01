Sofia Giaele De Donà | botta e risposta infuocato con il marito Brad | cosa si sono detti

(Di giovedì 18 gennaio 2024)Dedopo aver informato i fan sul momento difficile che sta vivendo colford Beck ha anche parlato di separazione. E una sua dichiarazione non sembra essere andata giù all’imprenditore americano, che le ha risposto pubblicamente per le rime.ha a sua volta replicato in maniera piccata. E così la loro storia che ha convinto poche persone durante il percorso della ragazza al GF Vip 7 sembra arrivata al capolinea. GF Vip 7:Deverso la separazione conDedopo aver fatto una storia su Instagram in cui diceva di essersi separata dalford Beck è stata ...

Gioele De Donà - Spetteguless.itDe Donà , attuale concorrente del grande fratello VIP 7, è un volto noto all'interno del mondo della moda. Prima di debuttare in questo ambiente ...Non è facile . In un mondo dominato dai social, sparire dal web è una scelta forte. Scelta che ha fattoDe Donà , ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, che da qualche tempo si era presa una pausa da Instagram & co. Adesso però è tornata a farsi sentire , raccontando ai tanti followers ...Giaele De Donà ha annunciato pochi giorni fa la fine del suo matrimonio con l'imprenditore americano Brad Beck con una storia su Instagram. La situazione con il marito non ...Giaele De Donà ha annunciato pochi giorni fa la fine del suo matrimonio con l'imprenditore americano Brad Beck con una storia su Instagram. La situazione con il marito non ...