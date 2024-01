Smaltimento illecito di rifiuti | quattro denunce

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Qualiano hanno denunciato i titolari di un ristorante cinese e due persone residenti nel campo nomadi in zona ASI. I ristoratori, moglie e marito, stavano affidando alla coppia romdi ogni genere affinché fossero smaltiti senza rispettare la filiera prevista e senza affrontarne i costi. Materassi, legna, ferro,elettronici, mobilia fuori uso del ristorante. I carabinieri li hanno sorpresi in via circonvallazione esterna mentre caricavano il cassone del loro furgone, senza assicurazione e intestato fittiziamente. Irisponderanno die trasportodi. Il veicolo è stato sequestrato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

