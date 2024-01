Skicross | Deromedis | Coppa del Mondo | Deromedis undicesimo nella prima qualificazione a Nakiska

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Buona laper Simone. La punta di diamante della Nazionale italiana diha centrato l’undicesima piazzavalida per la quinta tappa didel2023-2024, in scena questa settimana sulle nevi canadesi di. Una prova diesel quella dell’azzurro che, dopo non aver brillato particolarmente nei primi due settori, ha acquisito molta velocitàparte finale del tracciato, segnando il secondo miglior tempo nel terzo intermedio chiudendo con il tempo di 1:02:45, con un gap di +0.50 rispetto al leader Florian Wilmsmann, velocissimo in 1:01:96 davanti ai due austriaci Tristan Takats (+0.18) ed Adam Kappacher (+0.20). Bene anche Federico Tomasoni, ...