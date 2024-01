Skeleton | sei Azzurri per la Coppa del Mondo di Lillehammer | l’obiettivo è il podio

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Dopo i recenti successi avuti a St. Moritz, grazie all’oro di Amedeo Bagnis e l’argento di Valentina Margaglio, l’Italia si proietta verso una nuova tappa dideldi. Il 26 gennaio è in programma l’appuntamento sul budello di(Norvegia), dove si svolsero le Olimpiadi Invernali del 1994. Gliconvocati dal direttore tecnico Maurizio Oioli sono sei: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Manuel Schwarzer, Valentina Margaglio, Alessandra Fumagalli e Alessia Crippa. Attualmente Bagnis è al quarto posto della Classifica Generale Maschile con 697 punti. Davanti a lui c’è il coreano Seunggi Jung (827 punti). Secondo è il tedesco Christopher Grotheer (819 punti) e primo il britannico Matt Weston (771 punti). Nella Graduatoria Femminile invece Margaglio è seconda con 748 punti. In ...

