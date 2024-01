Skam Italia | arriva la sesta stagione | le nuove puntate da oggi su Netflix

Leggi su italiasera

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – Al via dasuladi, la serie cult prodotta da Rosario e Maddalena Rinaldo per Cross Production. Al centro di questa nuova storia le vicende di Asia (Nicole Rossi), ragazza dal grande carisma, con un carattere forte e determinato che si troverà, però, ad affrontare importanti sfide, soprattutto con se stessa e con le sue fragilità. L’amicizia con le altre componenti del gruppo delle Rebelde, determinante per affrontare le sue battaglie, si intreccerà, nella vita di Asia, con l’arrivo di nuovi personaggi, in particolare quello di Giulio (Andrea Palma). Tra i protagonisti di questatroviamo, accanto a Nicole Rossi (Asia), Francesco Centorame (Elia), Lea Gavino (Viola), Maria Camilla Brandenburg (Rebecca), ...