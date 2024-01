Sinner in tv | è ufficiale | il trailer della serie fa impazzire i tifosi

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 18 gennaio 2024)sbarca sul piccolo schermo e la reazione deiè stata incontenibile: i dettagli e il video già diventato virale. È unmattatore, quello che è sbarcato qualche giorno fa in Australia e che ha già asfaltato entrambi i giocatori incontrati lungo il suo cammino. Un giocatore molto più consapevole dei propri mezzi e radicalmente diverso, in quanto tale, dal ragazzino impacciato e insicuro che parlava quasi a fatica davanti alla stampa. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itJannik è cresciuto e lo si evince sia dal suo atteggiamento e sia, va da sé, dal modo in cui gioca. Se così non fosse, d’altra parte, non avrebbe conquistato il quarto postoclassifica mondiale e non sarebbe uno dei principali favoriti per la vittoria di questa edizione degli Australian Open. È aumentato il ...