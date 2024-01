Sinner - Baez | gli highlights del precedente di Shanghai

Questa notte, con orario stimato per le 2, Jannik Sinner affronta Sebastian Baez alla Margaret Court Arena per la sfida valida per il terzo turno ... (metropolitanmagazine)

L'avversario di Janniknel terzo turno degli Australian Open 2024 è l'argentino Sebastian: nell'unico precedente tra i due, ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai del 2023, l'azzurro si è imposto .... Cobolli - de Minaur . Djokovic - Etcheverry .. Il primo italiano a scendere in campo sarà nuovamente. Dopo essersi sbarazzato degli olandesi Botic van de ...L'altoatesino sfida l'argentino per proseguire il suo cammino nel primo Slam della stagione. In campo anche Cobolli contro De Minaur per un posto agli ottavi ...L'altoatesino sfida l'argentino per proseguire il suo cammino nel primo Slam della stagione. In campo anche Cobolli contro De Minaur per un posto agli ottavi ...