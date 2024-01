Sinistra smascherata dopo la santificazione di Biagiarelli | Capezzone stende tutti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “Lorenzoè stato il vero protagonista dell'assedio a Giovanna Pedretti”. Inizia così l'articolo di Danielededicato alla vicenda della ristoratrice trovata morta per annegamento nel lodigiano. Il direttore editoriale di Libero si sofferma sulle azioni del compagno di Selvaggia Lucarelli, in un articolo dal “Altro che scuse, aparte ladi”: “È stato proprio lui a chiamare al telefono la povera Giovanna, a sottoporla a una sorta di scombiccherato interrogatorio, e a fare subitoil giustiziere-social. La premiata ditta Selvaggia & Lorenzo se l'è cavata alla grande. La protezione, come ombrello giornalistico, come carezza mediatica, è stato offerto da qualcun altro, in testa il Corriere della Sera. Immaginate se al centro ...