“Sinistra italiana a favore degli insetti e del Nutriscore” Boicottaggio rosso in Ue sul Made in Italy

Nella stessa condizione tutti e quattro i locali assegnati ae due delle tre sezioni del Partito Comunista. In ritardo con i pagamenti per una somma di 261mila euro anche...Lo afferma il segretario diNicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza VerdiIl calendario dell'esercito per il 2024, voluto dalla sottosegretaria Rauti, altro strumento per normalizzare il ventennio ...Poteva mancare la polemica pure sul calendario dell'Esercito Italiano. No, a sinistra tutto fa brodo per attaccare il governo e suoi membri. E così… Leggi ...