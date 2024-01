Sindaco di Bergamo | questa sera l’incontro tra Pezzotta e i segretari cittadini di Fratelli d’Italia | Lega e Forza Italia

(Di giovedì 18 gennaio 2024). Un primo incontro, conoscitivo e preliminare, tra Andreae idi: questo quanto andrà in scena, giovedì 18 gennaio, tra il candidatodella coalizione di centrodestra e i referenti della città delle tre forze politiche che, unite, correranno per le amministrative di. Scopo della riunione, che si terrà nello studio dell’avvocato, quello di definire alcuni punti, di carattere prettamente operativo, relativi alle prime uscite pubbliche e alla gestione degli appuntamenti dei prossimi mesi, dando così il via alla campagna elettorale. La prima uscita ...

Bergamo . E’ ufficiale : Andrea Pezzotta è il candidato scelto dalla coalizione di centrodestra per la corsa a Palazzo Frizzoni. Il via libera è ... (bergamonews)

Bergamo . Amministrative a Bergamo , in dubbio la lista civica da candidata sindaco di Elena Carnevali ? Così si dice. Ma al momento non arrivano né ... (bergamonews)

