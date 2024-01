Simeone | “Siamo un gruppo con un’anima forte!”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Le parole di Giovannisubito dopo la vittoria con la Fiorentina Giovanniha segnato il primo dei tre gol che hanno permesso al Napoli di battere la Fiorentina e accedere alla finale di Supercoppa. Il centravanti azzurro è intervenuto ai microfoni di Mediaset subito dopo la gara. “E’ un bel segnale, abbiamo fatto un’ottima partita,stati compatti, abbiamo sofferto. La Fiorentina è stata brava in tantissimi aspetti, ma noi abbiamo trovato le soluzioni giuste quando loro giravano le palle estati bravi a chiudere gli spazi”. Il Cholito ha anche parlato delle qualità umane delGiovannirisponde poi ad altre domande sul momento del Napoli. Questa può essere la partita della svolta? “Non lo so. Al di là della formazione e della ...

