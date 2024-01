Simeone e doppio Zerbin | il Napoli operaio vola in finale di Supercoppa

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiyad (Arabia Saudita)- Ild’Arabia è tutta un’altra storia. La compagine di Walter Mazzarri batte con un sonoro 3-0 la Fiorentina e si guadagna l’ultimo atto dellad’Italia, attendendo lunedì la vincente tra Inter e Lazio. Risultato roboante e probabilmente troppo severo per una viola in corsa fino a 5 minuti dalla fine, quando Alessioha deciso di dare un senso alla sua esperienza azzurra (forse ai titoli di coda) piazzando una doppietta dopo la rete nel primo tempo del ‘Cholito’. La difesa a tre a marchio Mazzarri coincide con il clean sheet di Gollini, roba rara in questa prima, nefasta fase della stagione azzurra. Di Lorenzo fa il braccetto con Juan Jesus, Rrahmani il centrale e Mazzocchi va al posto del capitano. Ilè compatto e ...

Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (81' Zerbin), Lobotka, Cajuste (77' Gaetano), Mario Rui (72' Ostigard); Politano (72' Lindstrom), Kvaratskhelia (72' Zielinski);. All. ...Il Napoli affossa la Fiorentina nella prima semifinale della Supercoppa Italiana, alla sua prima edizione con più partite, e raggiunge la finalissima. Vantaggio nel primo tempo di Simeone, ...