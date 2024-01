Simeone | “Abbiamo fatto una grande partita” | poi commenta lo scarso minutaggio

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Vince e convince il Napoli contro la Fiorentina, battuta 3-0 grazie alle reti die Zerbin. Le parole nel post-. In quel di Riyadh, il Napoli di Walter Mazzarri strappa il primo pass verso la finale di Supercoppa italiana, battendo per 3-0 la Fiorentina di Italiano. Sfatato il tabù viola, schiantata dalla rete dinel primo tempo nonché da una super doppietta di Zerbin in pochi minuti, arrivata sul finale del match. Si attende dunque in casa partenopea la seconda finalista, da decidere dopo Inter-Lazio, ma nel frattempo di ascoltano le parole a caldo proprio di Sineone, intervistato negli studi Mediaset., le parole dopo Napoli-Fiorentina Arrivano sin da subito i commenti a caldo post Napoli-Fiorentina, che ha visto gli azzurri trionfare 3-0 ed assicurarsi l’accesso alla finale di Supercoppa ...

In realtà abbiamo visto un sano 5 - 4 - 1 difensivo, diremmo mourinhiano se non fossimo in piena polemica sull'opportunità di portare a Napoli José. Simeone a fare la punta centrale. Non pago, il ... Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. ... 'Da quando abbiamo avviato la trasformazione in Media Company della Lega Serie A la nuova sfida è ... Ai microfoni di Mediaset, l'attaccante del Napoli Simeone ha parlato così dopo il match disputato contro la Fiorentina. «E' un bel segnale, abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati compatti, ... Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina è intervenuto al microfono di Mediaset: ""E' un bel segnale, ...