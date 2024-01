Sigismondi | “Rigopiano tragedia indimenticabile”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) ROMA – “Da abruzzese e da rappresentante delle istituzioni non posso che ricordare un dolore indelebile per la mia Regione e il mio Paese. A Farindola in questo giorno, 7 anni fa, si consumava ladell’albergo. La natura si abbatté su questo pezzo d’Italia con neve copiosa e scosse di terremoto, poco prima che una valanga maledetta distruggesse l’hotel. Ore interminabili di angoscia e di preghiera che fermarono l’intera Nazione. Seguirono ricerche frenetiche per salvare vite umane. I superstiti furono 11. Mentre i morti 29. Una”. Lo ha dichiarato Etelwardo, senatore abruzzese e segretario regionale di Fratelli d’Italia, intervenendo in Aula per commemorare ladi. “In questi giorni, in cui si tiene ...

Lo dichiara in una nota il senatore abruzzese e segretario regionale di Fratelli d'Italia, Etelwardo, intervenendo in Aula per commemorare la tragedia di.