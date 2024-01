Sicurezza e trasparenza | ecco la sfida della finanza all’IA La mappa dell’Ocse

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Lanon sarà immune dall’onda lunga dell’Intelligenza Artificiale. Anzi, sarà tra le prime ad esserne travolta. Su questo ci sono davvero pochi dubbi e i primi a non averli sono gli economisti. I quali sono perfettamente consapevoli del fatto che presto o tardi con la tecnologia intelligente bisognerà farci i conti. E, possibilmente, governarla. Per questo, qualche giorno prima di Natale, dall’Organizzazione di Parigi è venuto fuori un report che vuole fungere anche da bussola. Premessa. “L’uso dell’IA presenta immense opportunità di efficienza in tutti i settori, compreso quello finanziario. Ma comporta rischi importanti che richiedono l’attenzione e l’eventuale interventopolitica. E tali osservazioni è probabile che diventino sempre più importanti man mano che l’impiego dell’IA diventa onnipresente nei mercati ...

... sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di. ... con una struttura che garantisce lae l'accertamento delle responsabilità (art.2); a cui ...... servono tutele Le ritorsioni IT minano lanel digitale L'autore del report è la ... WHITEPAPER La guida completa per la gestione dei dati di impianto ingrazie a un sistema OT/IIoT ...Affrontare efficacemente il problema della disponibilità dei dati è essenziale per garantire la scalabilità, la sicurezza e la trasparenza delle reti blockchain. Già oggi ci sono soluzioni a questo ...con “l’adozione di rigidi protocolli di sicurezza che riducano gli infortuni sul lavoro; l’obbligo di informazione e trasparenza, anche in doppia lingua, quando necessario; l’utilizzo di mediatori ...