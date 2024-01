Si sente male in casa | bimba di 9 anni muore al Papa Giovanni

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Si è spenta mercoledì pomeriggio all’ospedaleGiovdi Bergamo dove era arrivata in condizioni gravissime la piccola Rebecca di soli 9. Lunedì mattina, poco prima di andare a scuola, lasi era accasciata nelladi Arconate (Milano) dove viveva con i genitori ed era stata immediatamente soccorsa dai medici del 118, che l’avevano trasportata in condizioni gravissime all’ospedale di Bergamo. Mercoledì, dopo due giorni di agonia e speranze, il decesso, probabilmente dovuto a un arresto cardiaco. Toccante il ricordo che l’amministrazione del suo paese ha voluto dedicare alla: “Dolcissima Rebecca. In questo mondo così ingiusto, non esistono parole adeguate ad esprimere il dolore della nostra comunità. Ci sentiamo sgomenti, piangiamo impotenti di fronte ...

MALORE. Nel pomeriggio di sabato 13 gennaio in località Carrozzone. L’uomo stava lavorando con la moglie per recuperare della legna. È stato ... (ecodibergamo)

la pressione della doppia sfida, anche legata alla novità regolamentare sui rigori " Se ... tanto se lo fannodici che hanno mancato di rispetto; se reagiscono bene dici che non gliene ...No, non avete letto. È stato lo stesso Nole a raccontare la storia della sua relazione con un ... per capire se anche lui sionorato di poter condividere il suo tempo con uno sportivo così ...Era la parrucchiera dei Vip, Monica Corrà si è sentita male mentre faceva la messa in piega a una cliente: inutili i soccorsi ...