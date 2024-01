Si finge il genero per truffare un’anziana | arrestato 44enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi presenta al telefono come il ““, quindi manda a casa della donna un falso corriere che riesce a farsi consegnare bancomat e codice di accesso per prelevare mille euro da uno sportello per l’acquisto di un “regalo“. Una truffa consumata a Vico Equense ai danni di una ottantenne che, a distanza di quasi sei mesi ha portato i carabinieri della compagnia di Sorrento a dare esecuzione ad un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un uomo di 44 anni, originario di Napoli. L’accusa è di truffa aggravata dall’età avanzata della vittima e indebito utilizzo di una carta bancomat intestata alla persona offesa. Tutto parte dalla denuncia relativa all’episodio avvenuto lo scorso 25 luglio quando – secondo la ...