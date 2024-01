Sheryl Sandberg si dimette di nuovo da Meta | Zuckerberg ora è davvero solo

La ex coo annuncia su Facebook il passo indietro. È stata per 12 anni stratega pubblicitaria e volto del social network negli ambienti politici (ilsole24ore)

via dal cda dopo più di 10 anni. Un altro segnale di distacco del mondo tech dall'inquilino della Casa Bianca.ha deciso di lasciare il cda di Meta Platforms. "Con il cuore pieno di gratitudine e la mente piena di ricordi, informo il consiglio di amministrazione di Meta che non cerchero' la ...Pichai annuncia una nuova ondata di licenziamenti per tagliare costi e spostare gli investimenti verso l’intelligenza artificiale ...Sheryl Sandberg: Le Dimissioni dalla Direzione di Meta Annuncio delle Dimissioni Sheryl Sandberg, membro del consiglio di amministrazione di Meta ed ex ...