Sguardo attento e occhio a domande trabocchetto | ecco le ‘dritte’ per un colloquio di lavoro vincente

(Di giovedì 18 gennaio 2024) I consigli dell'esperta in comunicazione strategica e comunicazione neurolinguistica Irene Bertucci Dopo un buon cv ildiè il momento fondamentale per 'conquistare' una nuova occupazione. Ma cosa dire e cosa non dire e come comportarsi nel corso dell'appuntamento con l'interlocutore che dovrà valutare se siamo idonei per il nuovo? Lo spiega

(Adnkronos) – Dopo un buon cv il colloquio di lavoro è il momento fondamentale per 'conquistare' una nuova occupazione. Ma cosa dire e cosa non dire ... (periodicodaily)

"Loma non fisso, le mani in vista sul tavolo, i palmi esposti mentre si parla - sottolinea - servono a comunicare onestà. La prima impressione in un colloquio di lavoro è ...Sono così raffinate che ci si potrebbe perdere rivolgendo loro semplicemente uno. La ... In conclusione, riconoscere il vero valore delle perle richiede un occhioe una comprensione ...I consigli dell'esperta in comunicazione strategica e comunicazione neurolinguistica Irene Bertucci Dopo un buon cv il colloquio di lavoro è il momento fondamentale per 'conquistare' una nuova occupaz ...Alle ore 17.30 di venerdì 19 gennaio nello spazio espositivo al primo piano del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, nell’ambito del progetto “L’Opera ...