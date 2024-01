Settimo anniversario della tragedia di Rigopiano | Giorno di dolore e commemorazione

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pescara - Sono trascorsi sette anni dallache ha colpito l'Hoteldi Farindola, un lussuoso resort alle pendici del versante pescarese del Gran Sasso. Il 18 gennaio 2017, alle 16.49, una valanga devastante si è abbattuta sul complesso, causando la morte di 29 persone. Oggi, come da sei anni a questa parte, l'Abruzzo vive una giornata di profondoe riflessione. Lasi è verificata in un contesto di emergenza maltempo, con la neve che superava i due metri e scosse di terremoto con epicentro nella provincia dell'Aquila. Gli ospiti dell'hotel erano impediti dal maltempo di lasciare il luogo, nonostante le richieste di aiuto e soccorso. Nel pomeriggio, la drammatica svolta quando il resort fu sepolto sotto una coltre di ghiaccio e detriti, pari a 120 mila tonnellate. Oggi, i parenti delle ...

Si è tenuta nell'area dell'ex hotel Rigopiano di Farindola la commemorazione delle vittime, in occasione deldella tragedia. Il 18 gennaio 2017 una valanga travolse la struttura alberghiera alle pendici del versante pescarese del Gran Sasso causando la morte di 29 persone. Tra le varie ...Il messaggio dei familiari affidato ai social: 'Per noi fine pena mai' 'del giorno in cui hanno perso la vita i nostri angeli, mentre noi siamo stati condannati al fine pena mai. ...Il 18 gennaio del 2017 una valanga killer travolse e distrusse il resort alle pendici del Gran Sasso, provocando la morte di 29 persone ...A Rigopiano oggi è il giorno del dolore, del silenzio e della memoria della tragedia immane di sette anni. Nel pomeriggio la messa, la fiaccolata fino al cippo che ricorda le 29 ...