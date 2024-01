Settimana bianca o weekend sulla neve | le 10 migliori offerte da non lasciarsi sfuggire per una vacanza tra sci | spa ed esperienze gourmet

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La voglia di sciare è al massimo? Accantonate le feste natalizie si cercano le proposte per le settimane bianche. Abbiamo scovato le idee e gli indirizziper le vacanzedi questi primi mesi del 2024, in Italia e con un paio di proposte fuori confine. Dieci idee dalla Valle d’Aosta alle Dolomiti, per sfruttare al massimo la stagione invernale e godersi in tutto relax le piste da sci. A Courmayeur rifugi-con il Monte Bianco negli occhi Il Monte Bianco svetta proprio alle sue spalle, imponente (con i suoi 4807 metri) e ammantato da nevi perenni. Tanto basterebbe a spiegare perché Courmayeur è nota in tutto il mondo (dal 1 al 4 febbraio si terrà la Courmayeur Design Week-end, la kermesse più alta d’Europa dedicata al design e all’architettura). Se poi si aggiunge un comprensorio di 150 km di ...