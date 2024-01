Serve missione navale europea Mar Rosso | la minaccia di Tajani

(Di giovedì 18 gennaio 2024) «L'obiettivo è quello di prendere una decisione politica già lunedì nel Consiglio degli Affari Esteri a Bruxelles» su una «nuovache ingloberà la Emasoh Agenor, già operativa nello Stretto di Hormuz», in modo che «al più presto possa essere estesa al Golfo di Aden e arriverà nel Mar». L'ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonioin audizione al Senato, dicendosi convinto che serva «una rispostaalla crisi nel Mar». Sottolineando che occorre «rafforzare la presenza militarenell'area per tutelare la libertà di navigazione e dei traffici»,ha spiegato che il piano elaborato dall'Italia insieme alla Francia e alla Germania prevede che «non sia una ...

