Serracchiani | isterie e insulti contro la Meloni persino sui soldi agli alluvionati Fidanza la stronca video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “Fino ad oggi il Governo ha stanziato già 6,8 miliardi, due terzi dei fondi previsti in 8 mesi” per l’Emilia Romagna. I fatti sono questi, ma Deboraprefereisce esporsi all’ennesima figuraccia inventando una polemica inesistente. Lo fa durante “Prima di domani”, il talk preserale di Bianca Berlinguer. Ma c’è una brutta sorpresa per l’ex capogruppo Pd alla Camera, anzi due: Carloe Giampiero Mughini: il primo che sciorina i dati sugli stanziamenti ingentindo la polemica suimai ricevuti dalle popolazioni colpite dall’alluvione. Il secondo con la sua saggezza che ricorda alla dem, alla conduttrice e alla Gentiuli che esistono i tempi tecnici- burocratici: “Mettere mano a tali somme di denaro non è una cosa semplicissima”. Dovrebbe saperlo chi ha fatto parte di governi e chi si occupa ...