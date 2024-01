Senegal-Camerun | Coppa d’Africa | tv in chiaro | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 18 gennaio 2024)è una partita valida per la fase a gironi dellae si gioca giovedì alle 21:00: tv in, streaming,. La seconda giornata del gruppo C dellamette di fronte dueche, almeno sulla carta, possono arrivare in fondo. Di certo ilha tutta l’intenzione di difendere il titolo: sì, Mané e compagni hanno conquistato l’ultima volta la manifestazione e vorrebbero ripetersi. Mané (Lapresse) – Ilveggente.itAl debutto per i campioni in carica è arrivata una semplice vittoria contro il Gambia: tre a zero il finale e primo posto nel girone anche per via del pareggio delcontro la Guinea. Particolare la ...