Semifinale Supercoppa | le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Le possibilidiper ladiItaliana: Mazzarri alle prese con alcune indecisioni.si preparano per l’attesadiItaliana, in programma alle ore 20 di questa sera. La Gazzetta dello Sport ha scovato i possibili schieramenti di Walter Mazzarri e Vincenzo Italiano per l’importante sfida. Due dubbi principali affliggono il, mentre anche laè alle prese con decisioni cruciali per la formazione. Scopriamo i dettagli e lescelte dei due allenatori., tra dubbi e incertezze: le...

Così il tecnico della Lazio Maurizio Sarri in vista della ladiitaliana con l'Inter in Arabia Saudita. "Come stanno gli infortunati Zaccagni ha ancora dolore al piede, ...Capello sul Napoli: "Squadra ancora in fase di travaglio" La primadiè Napoli - Fiorentina . La squadra di Mazzarri arriva dalla vittoria in extremis contro la Salernitana, la ...Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio nella semifinale di Supercoppa italiana. "Pressione Diciamo che per allenare e giocare ...RIAD - Zaccagni gestito, da una settimana non si allena e poi gioca. L'esterno non è in dubbio per la semifinale con l'Inter di venerdì, inutile sforzare come già ...