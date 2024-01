Sei sempre stato così? Il simpatico siparietto tra De Rossi e Lukaku

Stefano De Martino show, a Santo Stefano , su RaiDue. Uno speciale nel quale il conduttore si è cimentato in un one man show (qui l’intervista con ... (ilfattoquotidiano)

...la modernita' sembra declinarsipiu' ferocemente in un rigido manicheismo in politica e nella societa' (I social scriveva giorni fa lo scrittore Jonathan Bazzi sono larte della guerra. Tu...Quando arrivi a certi livelli la pallacanestro diventa un lavoro ma deve essere soprattutto un piacere praticare il gioco di cui tiinnamorato quando eri piccolo. Bisogna dareil massimo ...Lascia la Salernitana dopo due anni e 49 presenze tra Coppa Italia e campionato, Emil Bohinen è approdato al Genoa in prestito con diritto di riscatto e obbligo al verificarsi di ...Il centrocampista della Lazio in prestito dalla Juventus Nicolò Rovella ha parlato ai canali social della Lega di A da Riyad, sede della Supercoppa, verso la sfida tra Lazio e Inter. "Le aspettative ...