Seconda puntata di DOC Nelle Tue Mani 3 | Andrea trova la “vela” da seguire

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nuovo appuntamento con DOCTue3, la nuova stagione della fiction campione d’ascolti di Rai1. Affrontare un passato diverso da quello che gli hanno raccontato: è la sfida più difficile quella che attende il dottor Fanti in questo terzo capitolo. Una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. Stasera, 18 gennaio, va in onda lacomposta sempre da due episodi. Si parte dal 3×03 dal titolo Perfetta: Doc è alla ricerca di nuovi ricordi intuendo forse, “la” da. Giulia, affronta i problemi del reparto, e quelli della sua carriera. In reparto finisce un famoso travel blogger. A ...

