“Se è così ha sbagliato” Amici 23 | nuove verità sull’uscita di Mew e Matthew | “Lei non doveva”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 gennaio 2024)indiscrezioni sull’addio di Mew e. In questi giorni si è molto parlato dell’abbandono dei due allievi dal programma di Maria De Filippi. Tante le ipotesi fatte, ma il mistero è rimasto fitto. Anche perché la redazione del talent show, probabilmente per rispettare la loro privacy, ha deciso di non spiegare cosa ci fosse dietro quei “motivi personali” annunciati nel comunicato ufficiale. Adesso si inizia a scoprire qualcosa. C’è chi ritiene che i due giovani se ne siano andati perché “Dentro la scuola non potevano amarsi liberamente” (versione riportata anche da DiPiùTv, ndr). Addirittura è spuntata fuori anche l’ipotesi della gravidanza, ma questa notizia è stata presto destituita di ogni fondamento. Si è poi scoperto che Mew soffriva da tempo di attacchi di panico, mentreha più volte ...