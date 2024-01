Scuola | via alle iscrizioni per il nuovo anno | il portale va in tilt

(Di giovedì 18 gennaio 2024) E’ iniziato tra qualche rntamento e alcuni momenti didovuti probabilmente ai troppi accessi, l'avvio della nuova piattaforma Unica dove da oggi è possibile iscriversi al primodiper l’scolastico 2024-25. Per l’iscrizione c'è tempo finoore 20 del 10 febbraio 2024. Anche quest’le procedure si svolgono online per tutte le classi prime delle scuole statali...

Caserta . Sono aperte le iscrizioni alla scuola materna comunale di viale Beneduce per l’anno scolastico 2024-2025. Per poter effettuare la ... (casertanotizie)

Come noto, due due ex alunni del talent si sono perse le tracce e le motivazioni che li hanno spinti a lasciare la. Tuttavia, oggi, c'è stata la ricostruzione di Fanpage che ha avuto ...Unadi mezzo sono i veli biodegradabili in cellulosa, utili sia al posto delle salviettine, ... Sostenibili anche a merenda La sostenibilità si impara da piccoli! Per lao il centro estivo, ...da via del Vespro, arrivano agli ospedali Civico, Ismett e Policlinico. Saranno collegate così anche le scuole limitrofe e l’Università. L’Open Day a vuoto Tecnici e addetti ai lavori del Comune si ...In un contesto nel quale "leggiamo sempre notizie di aggressioni, lo Stato deve fare la sua parte ed essere accanto al personale ...