Scuola | percorsi quadriennali sperimentali | ecco gli Istituti superiori autorizzati in Sicilia e Calabria

Percorsi abilitanti per docenti quasi ai nastri di partenza: si attende il decreto ministeriale che darà il via ai corsi erogati dalle Università. ... (orizzontescuola)

...valutato anche per le proprie conoscenze trasversali di Educazione civica e in merito all'esperienza Pcto (per le competenze trasversali e per l'orientamento), la vecchia alternanza- ...... psicologo e psicoterapeuta, docente universitario di psicologia e direttore delladi ... Si tratta di uno spazio di ascolto e di consulenza tematico che prevedegratuiti di consulenza ...La procedura, rigorosamente online, riguarda tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di ...L’AQUILA – Al via la seconda Unità Didattica del percorso formativo rivolto ad educatrici ed ... processi collaborativi tra professionisti dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.