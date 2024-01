Scuola | al via le iscrizioni per l’anno 2024-2025 | come fare domanda

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gennaio– Sono iniziate oggi, e si potranno effettuare fino al 10 febbraio, leper il prossimo anno scolastico. Anche quest’anno, si legge sul sito del Miur, le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e per le scuole paritarie che, su base volontaria, hanno aderito al servizio. Sono escluse dalla modalità telematica lerelative alle sezioni delladell’infanzia. Leonline da quest’anno si svolgeranno interamente sulla nuova piattaforma Unica ...

Caserta . Sono aperte le iscrizioni alla scuola materna comunale di viale Beneduce per l’anno scolastico 2024-2025. Per poter effettuare la ... (casertanotizie)

