Scream 7 | una star del franchise ha brutte notizie per il sequel

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Dopo l'addio del regista e l'assenza di Jenna Ortega, ilè finito in un vicolo cieco? L'addio di Christopher Landon alla regia di7 ha bloccato lo sviluppo deldel, finito praticamente in un vicolo cieco dopo l'annunciata assenza di Jenna Ortega e il licenziamento di Melissa Barrera dal cast. Ora, nel corso di una chiacchierata con Entertainment Tonight riguardo il suo coinvolgimento nella saga, ladi(2022) eVI Jasmin Savoy Brown ha parlato delle sue speranze per7, offrendo una risposta onesta: "Non ho ricevuto nessuna chiamata. Quindi, penso che se volete chiedere a Spyglass cosa stanno facendo, potete farlo... Io non ho ricevuto nessuna chiamata". L'unica …

Dopo aver abbandonato la regia di7 , Christopher Landon sta per imbarcarsi in un nuovo ... Erecente frana ha costretto i lupi ad uscire dal bosco alla ricerca di cibo. Mentre cala il ......serie ofiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: ...2 (Horror) in onda alle 21.15 su Italia 2 , un film di Wes Craven, con David Arquette, Neve ...L'addio di Christopher Landon alla regia di Scream 7 ha bloccato lo sviluppo del sequel del franchise, finito praticamente in un vicolo cieco dopo l'annunciata assenza di Jenna Ortega e il ...La notizia segue una serie di uscite di alto profilo dal progetto, tra cui quelle di Melissa Barrera e Jenna Ortega, che hanno abbandonato Scream 7. Barrera è stata esclusa dopo polemiche sui social ...