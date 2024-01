Sciopero trasporti in Toscana | bus e tramvia fermi mercoledì 24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Possibili disagi per i bus di Autolinee Toscane (At) e laa Firenze24 gennaio 2024 per una serie di scioperi L'articolo proviene da Firenze Post.

Linea 1 della Metro regolare, stop per le Funicolari, ridotto il servizio per le linee di superficie. Questa la situazione dei mezzi Anm, l’Azienda ... (ildenaro)

Corteo di studenti e lavoratori dell’Usb a Roma per protestare contro le ultime mosse del ministro dei Trasporti Matteo Salvini e per il diritto ... (ilfattoquotidiano)

... SGB, COBAS LAVORO PRIVATO, ADL COBAS, CUBper mercoledì 24 gennaio . Si riportano di ...e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lodi 24 ore si ...Si preannuncia un tilt deiper il 24 gennaio , quando varie sigle sindacali hanno proclamato unonazionale. Come riporta il sito della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullonei ...Possibili disagi per i bus di Autolinee Toscane (At) e la tramvia a Firenze mercoledì 24 gennaio 2024 per una serie di scioperi ...TORINO - Mercoledì 24 gennaio 2024 è previsto uno sciopero nazionale della durata di 24 ore del servizio di trasporto pubblico locale, relativo a ...