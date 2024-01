Scienza | Epique fa da apripista in Europa per un computer quantistico fotonico

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Fare daper uneuropeo basato su fotoni, i quanti di luce: e’ la sfida di, il progetto di ricerca finanziato con 10.340.000 di euro dalla Commissione Europea realizzato da 18 partner di 12 paesi e guidati da Sapienza Universita’ di Roma e che ha preso il via ieri con il kick-off meeting. “L’importante risultato ottenuto con il finanziamento del progettocoordinato dal professor Fabio Sciarrino, a cui vanno i piu’ sinceri complimenti per il prestigioso riconoscimento ottenuto, e’ una ulteriore conferma – dichiara la Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni – dell’impegno dell’Ateneo nell’ambito delle tecnologie quantistiche. Questo progetto si aggiunge ad altre iniziative che vedono Sapienza quale centro di eccellenza del settore, come leader dello Spoke ...